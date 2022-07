Deputado Luciano Bivar - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 07/07/2022 11:00

Aqui no Rio, o União Brasil optou por uma solução caseira para tocar a propaganda do pré-candidato à presidência, Luciano Bivar. Quem ficou no comando das peças do cacique-mor do partido é Wallace Gross. Com passagens pelas agências Artplan, Binder, X-Tudo e 55 Brasil, ele é secretário de Mídias Sociais em Belford Roxo — sob o comando do presidente estadual da legenda, Waguinho.