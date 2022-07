Risco de desmoronamento no Pavão-Pavãozinho - Divulgação / Mário Moscatelli

Publicado 08/07/2022 08:00

Neste ano, as favelas parecem ocupar um lugar todo especial no coração dos gestores. Entre ontem e hoje, a comunidade Pavão Pavãozinho viu tanto a prefeitura como o governo passarem pelo morro, uma em cada dia. Do município, a visita foi para entregar o aluguel social a famílias que vivem em casas de pau a pique. Já o estado inaugura hoje o escritório local de arquitetura e engenharia social do programa Na Régua. Aliás, moradores que quiserem se candidatar a um emprego devem procurar a equipe de colete verde.