Publicado 08/07/2022 09:00

Das coincidências que só a política tem. Enquanto o PDT fluminense se digladia internamente por causa do movimento "RodriLula", o manda-chuva brizolista Carlos Lupi está em Genebra, nas reuniões da Internacional Socialista. Os precavidos já botam a chaleira no fogo — e haja camomila para dar conta dos ânimos na reunião convocada pelo cacique, na próxima segunda-feira, para botar ordem na tribo. Do lado do pré-candidato ao governo Rodrigo Neves, o argumento é que apoio não se recusa. Mas o coração dos pedetistas raiz está cheio de mágoas: além de esvaziar o presidenciável Ciro Gomes, a reunião na qual foi defendida a aliança informal do ex-prefeito de Niterói com o petista Lula teve como sede a ABI — o mesmo lugar onde, nem tanto tempo assim atrás, o mesmo Neves anunciava sua intenção de concorrer ao Palácio Guanabara. Até a volta de Lupi, fica tudo parado. A mobilização que aconteceria hoje em prol de Neves foi suspensa.

Educação antirracista

Hoje vai ao ar no canal 10.3 da TV aberta o primeiro Câmara Rio Debate, em parceria com o portal Notícia Preta. Jaciana Melquiades, que criou a primeira loja exclusiva de bonecas negras, vai conversar com Joana Oscar.

Picadinho

O Hospital Icaraí recebe a terceira premiação da Iniciativa Angels, concedida para unidades de saúde com excelência no tratamento de vítimas de AVC.

Jorge Maranhão lança o livro 'Curupira' na Bienal Internacional do Livro São Paulo amanhã, stand da Livraria Atlântico.

A cantora Thais Fraga e seu trio abrem o Festival Jazz do Teatro Café Pequeno, no Leblon, hoje, às 19h30.

Está aberto o edital público da Escola de Artes Visuais Parque Lage. São mais 40 bolsas sociais integrais destinadas aos cursos livres do segundo semestre de 2022.