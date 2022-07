Multiterminais, Rio de Janeiro - Divulgação

Multiterminais, Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 08/07/2022 19:26

No Road Show realizado em Paris, o diretor de investimentos da Terminal Investment Limited (TiL), prometeu ao ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, que investiria R$10 bilhões no país nos próximos cinco anos. O objetivo do evento foi atrair investidores internacionais para projetos de desestatizações em curso no Brasil.

De acordo com o diretor, R$ 5 bilhões serão divididos em investimentos na Portonave, em Santa Catarina; na BTP, em Santos; e na Multiterminais, no Rio de Janeiro. A outra metade será destinada para projetos que estão em processo de licitação da pasta, visto que a empresa busca expandir a carteira de negócios no país.

“No Brasil estão sendo criadas boas oportunidades de investimentos. As políticas implementadas para o setor de infraestrutura são muito bem formuladas e amparadas tecnicamente, além da facilidade de movimentação de capitais, o que é mais um atrativo aos investidores internacionais”, afirmou o executivo da TiL, Patrício Júnior.