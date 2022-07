Linha 808 (Salim - Campo Grande) encontrada parada por falta de combustível - Divulgação

Linha 808 (Salim - Campo Grande) encontrada parada por falta de combustívelDivulgação

Publicado 08/07/2022 11:00

A linha de ônibus 808 (Salim x Campo Grande) tinha tudo para fazer um retorno triunfal na quarta-feira (6) de manhã, depois de ter sumido de circulação. No entanto, só deu as caras depois das 16h. Isso porque o veículo que saiu do ponto final no Salim nem chegou a pegar os passageiros. O motivo? Saiu da garagem sem diesel pra cumprir a jornada — e acabou parado no meio da rua.