A subprefeita de Jacarepaguá, Talita GalhardoReprodução / redes sociais

Publicado 09/07/2022 08:00

Teve bate-boca ontem na ação da subprefeitura de Jacarepaguá para retirar construções irregulares no entorno do Rio Pavuninha. Enquanto a administração municipal demolia lava-jatos e ferros-velhos, passou pela turma um carro de som anunciando os serviços de um dos estabelecimentos às margens... do rio e da lei. A subprefeita Talita Galhardo não se aguentou e foi tirar satisfação.