A aposta é que, na segunda-feira (11), a reunião da Executiva do PDT vai manter Rodrigo Neves como aspira ao governo. Afinal, a candidatura majoritária ajuda a puxar votos para deputados federais e estaduais. No entanto, avalia-se que a turma fiel a Ciro Gomes pode ter um baque nas urnas: com a forte polarização das eleições nacionais, santinhos "RodriLula" tendem a dar mais resultado.