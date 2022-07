Eduardo Paes em evento na Vila Aliança - Reprodução / redes sociais

Publicado 10/07/2022 08:00

Eduardo Paes sendo Eduardo Paes: em uma agenda na Vila Aliança, o prefeito se desdobrou em elogios ao representante da área na Câmara, Márcio Santos (PTB) — a ponto de dizer que, pela primeira vez, um vereador se preocupava com a comunidade. O parlamentar, no entanto, não é o primeiro cria na política. E o alcaide sabe muito bem disso: seu vice no segundo mandato (2013-2016), Adilson Pires (PT), viveu 50 anos por lá. A descortesia não passou despercebida.