O vereador Serginho e o ex-prefeito de Caxias Washington ReisReprodução / redes sociais

Publicado 12/07/2022 10:00

Escolhido por mais de 12 mil eleitores de Duque de Caxias em 2020 — o mais bem votado da cidade — o vereador Sérgio Correa da Rocha, o Serginho (MDB), chegou a lançar a pré-candidatura a estadual... e desistiu. Ligado à família Reis, ele contaria com o apoio do clã caso Rosenverg tivesse sido conduzido ao TCE — mas, como se sabe, o escolhido da Alerj foi o ex-líder de governo Márcio Pacheco. Agora, Serginho vai pedir votos pela reeleição do deputado.

