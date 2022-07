Zélia Duncan vai se apresentar nesta terça-feira (12) no evento "Canta Sapatão!" - Divulgação

Publicado 12/07/2022 14:16 | Atualizado 12/07/2022 15:55

A cantora Zélia Duncan, ativista da pauta LGBTQIA+ vai se apresentar nesta terça-feira (12) no evento “Canta Sapatão!”, às 18h, no Cais da Imperatriz, no Centro do Rio. E como o próprio nome da festividade já deixa claro, o tom político estará presente. A artista vai receber a medalha Leila Diniz, da Câmara de Niterói, e proposta por Verônica Lima (PT). Na organização, estão ainda a jornalista Camila Marins, a Revista Brejeiras e o Slam das Minas.

"Zélia é uma grande artista e uma amiga querida, por isso fico feliz de poder homenageá-la junto com tantas outras companheiras incríveis. Em meio a tanto ódio, nós, mulheres lésbicas, resistimos!", diz a parlamentar.

A pré-candidata Camila Marins reitera a importância do momento para movimentos sociais: "Homenagear Zélia e as artistas é uma forma de afirmar a cultura como modo de vida e também dizer que nós, sapatonas existimos e resistimos“.