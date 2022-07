Transporte público no Rio de Janeiro - Divulgação

Transporte público no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 12/07/2022 17:10 | Atualizado 12/07/2022 17:17

A licitação para a bilhetagem eletrônica do sistema carioca de ônibus, realizada nesta terça-feira (12), recebeu quatro candidatos. O maior lance foi do Consórcio Bilhete Digital, que ofereceu R$ 110 milhões pela outorga. Na tentativa anterior da prefeitura de conceder o serviço — e, assim, ter acesso ao número de passageiros que circulam pelo Rio —, ninguém se apresentou

“A licitação da bilhetagem representa um novo marco para a cidade, dando à prefeitura o controle sobre a receita do transporte e garantindo ao cidadão a total transparência sobre as contas do sistema”, disse a secretária de transportes Maína Celidonio.

A operação da nova Bilhetagem Digital está prevista para começar até janeiro de 2023 no sistema de BRT. Nos outros meios de transporte municipais, como VLT, ônibus convencionais e vans, a previsão é de que o sistema comece a ser operado até o fim de outubro do próximo ano.

Além de dar transparência ao sistema, a concessão também tem como proposta facilitar a vida dos usuários, ampliando as formas de pagamento. Serão aceitos cartões bancários, QR Code e celular.