PSB: Alessandro Molon, Carlos Minc, Marcelo Freixo e Carlos SiqueiraReprodução / redes sociais

Publicado 13/07/2022 07:00

Embora já tenham estado nos mesmos lugares desde que Marcelo Freixo apoiou o nome de André Ceciliano (PT) ao Senado, o aspira do PSB ao governo e Alessandro Molon estarão bem mais pertinho na semana que vem. Os dois, junto com Heloísa Helena (defensora da candidatura de Molon, diga-se) participam de um evento da Rede em prol de Erian Ozório. Com o suporte de um conselho de 70 mulheres pela Sustentabilidade, ela almeja um gabinete no Alerjão. Será uma chance para os pessebistas apararem eventuais arestas.