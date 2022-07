Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) é um dos articuladores da manobra para atrasar a CPI do MEC - Divulgação

Publicado 13/07/2022 08:00

Embora nem Carlos Portinho (PL) e nem Clarissa Garotinho (União) estejam ligados à prefeitura, a dupla fez uma tabelinha que encheu a bola no campo do programa Reviver Centro. Foi sancionado na terça-feira (o PL 4000/2021, que facilita a conversão de unidades comerciais em residenciais e vice-versa. O projeto é assinado pelo senador e foi relatado na Câmara pela deputada.