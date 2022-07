A reunião do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj) - Divulgação

A pré-campanha de Cláudio Castro (PL) à reeleição ganhou um apoio de peso: nesta terça-feira (13), ele recebeu a chancela do Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro (Comerj). E a reunião do grupo contou ainda com uma declaração explícita do pastor Cláudio Duarte — que soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Todo mundo está se posicionando e eu não vou me acovardar mais. Queremos um Rio de Janeiro melhor, um governo temente a Deus”, disse o pastor.