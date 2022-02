Alexandre Isquierdo e Cláudio Castro em evento adventista - Reprodução / redes sociais

Alexandre Isquierdo e Cláudio Castro em evento adventistaReprodução / redes sociais

Publicado 09/02/2022 09:00

Encravada entre as vizinhas ricas (e sob administrações de esquerda) Niterói e Maricá, São Gonçalo tem recebido um carinho todo especial da pré-campanha de Cláudio Castro (PL) pela reeleição. Não só o segundo maior colégio eleitoral do estado é reduto do poderoso presidente estadual do PL, Altineu Côrtes — o prefeito Nelson Ruas foi um dos primeiros alcaides a trocar a legenda que o elegeu para aderir ao barco de Altineu — como a cidade tem um estrato de especial interesse: os evangélicos. Com trajetória na Igreja Católica, o governador tem buscado aumentar sua presença entre grupos religiosos mais conservadores. E, para isso, arregimentou um cicerone de peso: o vereador carioca Alexandre Isquierdo (DEM), ligado ao pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aliás, Isquierdo já botou o cortejo na rua: foi ele o responsável por fazer o meio de campo entre o governador e a Igreja Adventista — uma das denominações mais fechadas a políticos.

Bastidores de 2018

O ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Witzel está dando os toques finais em seu livro sobre a campanha de 2018. Leonardo Rodrigues promete abordar temas como a nominata, viagens com Bolsonaro — e, claro, a facada.

Uma homenagem a Lázaro Ramos

Por sua defesa da cultura afro-brasileira, o ator e cineasta Lázaro Ramos recebe o prêmio Ruth Souza, da Alerj. Com autoria de Mônica Francisco, o projeto de resolução foi aprovado, ontem, em discussão única, pela Casa.

Picadinho

A partir de hoje, o Fashion Mall, às 11h, promove a Feira do Pequeno Produtor, onde microprodutores poderão apresentar sua produção.

O jornalista e escritor Gustavo Lacombe está lançando seu novo livro "Tudo que aprendi com o amor".

Do dia 11 ao 18, a 11ª edição da Flup ocupa o MAR e o Muhcab, no Porto Maravilha.

A Associação Saúde Criança Responder lança, hoje, livro dos 15 anos de assistência a pacientes do Hospital Miguel Couto e do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro.