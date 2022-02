O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e Valdecy da Saúde, deputado estadual - Divulgação

O clima em São João de Meriti está mais quente do que o do deserto do Saara: ontem, o prefeito João Ferreira Neto foi pessoalmente a postos de saúde e repartições onde trabalham comissionados indicados por vereadores para garantir que não exoneraria ninguém. A turma estava com medo de perder o emprego por causa da disputa política entre os Poderes: em janeiro, 14 parlamentares botaram a corda no pescoço do alcaide, e aprovaram um orçamento com apenas 5% de remanejamento.