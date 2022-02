Alerj vota parecer do TCE sobre contas do governo de 2020 - Alerj

Publicado 08/02/2022 15:58 | Atualizado 08/02/2022 16:00

As sessões da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vão voltar a ocorrer de forma semi-presencial a partir do dia 15. O anúncio foi feito na sessão da tarde desta terça-feira (8), pelo presidente André Ceciliano (PT). Desde a volta do recesso parlamentar , na semana passada, o plenário funcionava de modelo remoto por conta do aumento do número de casos da variante Ômicron da Covid-19.