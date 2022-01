Alerj vota parecer do TCE sobre contas do governo de 2020 - Alerj

Publicado 25/01/2022 14:59 | Atualizado 25/01/2022 15:00

A Assembleia Legislativa do Rio vai retomar os trabalhos, na semana que vem, de forma remota. Pelas duas primeiras semanas, a partir de primeiro de fevereiro, as sessões serão 100% virtuais por causa do elevado número de casos de Covid-19 no estado. A previsão de pico de infecções é justamente para esse período.

A área administrativa deve trabalhar de forma presencial, mas em número reduzido, apenas para coordenar o trabalho dos demais setores.

O presidente da Casa, André Ceciliano (PT) já está com a portaria prontinha para ser publicada. Os deputados já foram avisados sobre as regras sanitárias nesta terça-feira (25).