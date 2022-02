Deputado Federal, Alessandro Molon (PSB-RJ) - Fernanda Dias/Agencia O Dia

Publicado 08/02/2022 08:00

No meio do fogo cruzado pela candidatura ao Senado — com o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, anunciado pelo PT na mesma raia — Alessandro Molon (PSB) está rindo à toa. O deputado teve acesso a uma pesquisa interna feita para um adversário, na qual aparece numericamente acima de Romário (PL) na capital, embora ainda em empate técnico. Da Baixada para o interior, o desempenho piora. Por isso, as agendas pelo estado seguem intensas: no fim de semana, ele estará na Costa Verde.