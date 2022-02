Fachada do TSE - Divulgação/TSE

Publicado 08/02/2022 09:00

Símbolo do velho assistencialismo eleitoral em troca de votos, as camisetas estão liberadas em 2022 — mas há uma série de regras que devem ser seguidas para a demonstração de apoio não ser encarada como distribuição de brindes. O item de vestuário só pode ser entregue "a pessoas que exercem a função de cabos eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha". E, para evitar dores de cabeça, os candidatos deverão prestar atenção ao design, já que elementos explícitos de propaganda estão proibidos. Por outro lado, logomarcas do partido, da coligação (ou federação), ou mesmo o nome do aspira estão dentro das regras do jogo. Segundo Carlos Frota, do Ibrapej, a Justiça Eleitoral ainda precisa esclarecer se haverá a necessidade de contabilizar esse gasto: a resolução que trata da prestação de contas não fala especificamente do item. O advogado alerta ainda que o número de camisetas deve ser compatível com o de cabos eleitorais.





Urgência para cuidar do Ambiente

A Alerj vota nesta terça-feira (8), em regime de urgência, o PL de Carlos Minc que autoriza o governo a contratar aprovados no concurso do Inea de 2013. Hoje, o órgão precisa de cerca de 450 profissionais para fiscalizar e emitir licenças.





Sesc sustentável

O RePET, do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade lança, até abril, cinco máquinas de coleta de garrafas pet em unidades do Sesc. Será possível, ainda, contar o número de tampinhas descartadas de forma automatizada.

Picadinho

Está em cartaz no CCBB, até o dia 20, "Eu de você", primeiro espetáculo solo de Denise Fraga em sua cidade natal. De quarta a sábado (19h) e domingo (19h).

A série Samba se Aprende na Escola será lançada dia 15, às 20h, no canal do youtube da jornalista Beatriz Coelho Silva.

Vão até o dia 20, as inscrições para o Aprendiz Cultural, programa de renda e formação para jovens com bolsa de R$800.

Vai ter Samba da Dida e um bate papo com Renato Noguera na inauguração do Mercado Casarão, espaço multicultural afrocentrado na Praça da Bandeira, na quinta-feira (10).