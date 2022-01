Segundo autor da proposta, Carlos Minc (PSB), houve forte pressão imobiliária para vetar integralmente PL aprovado pela Alerj - ALERJ

Segundo autor da proposta, Carlos Minc (PSB), houve forte pressão imobiliária para vetar integralmente PL aprovado pela Alerj ALERJ

Publicado 21/01/2022 09:00

O deputado Carlos Minc (PSB) já definiu uma prioridade para o retorno das atividades da Assembleia Legislativa: ele vai trabalhar para colocar em pauta, ainda em fevereiro, o projeto que autoriza o governo a contratar quem não foi convocado entre os aprovados no concurso de 2013 do Instituto Estadual do Ambiente. O parlamentar pegou carona na mesma estratégia usada por seus colegas defensores da pauta de Segurança. Uma das grandes vitórias da turma foi justamente conseguir que o governo suprisse parte do déficit de mão-de-obra da Polícia Militar com quem tinha sido aprovado no certame de 2014, mas não havia conseguido ingressar no serviço público. "As leis de recuperação fiscal permitem repor os quadros, que é o caso deste projeto", argumenta. Ex-secretário de Ambiente durante o governo de Sérgio Cabral, Minc estima que, atualmente, o Inea precisaria de pelo menos 450 profissionais para cumprir sua missão — que vai desde o licenciamento até a fiscalização.

Entre bicadas, tucanos buscam refazer o ninho

A possibilidade de uma federação do PSDB com o Cidadania na esfera nacional deixa o deputado Luiz Paulo e a vereadora Teresa Bergher em situação desconfortável. Os dois deixaram o ninho justamente depois que o agora presidenciável João Doria passou a cantar de galo. Aliás, as nominatas dos tucanos estão sendo guardadas a sete chaves pelo presidente Otávio Leite e pelo secretário-Geral Max Lemos. Nos corredores, os dois se emplumam e garantem que o partido fará quatro estaduais e três federais.

Entre a bola e a carteira

O vereador Célio Lupparelli enviou um ofício à FERJ para saber a situação dos atletas menores de 18 anos nas escolas. Ele é autor do PL 1314/2019, que obriga clubes a acompanhar a frequência dos jogadores menores de idade.

Aplicativo de ônibus na mira

O Detro promete não dar sossego ao Buser. O órgão vai intensificar as ações de fiscalização nos ônibus de aplicativos — e eles podem ser rebocados. Nesta semana, um coletivo que faria o transporte entre Rio e Petrópolis foi multado.

Picadinho

A CasaNem, projeto que acolhe pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade, começa mais uma edição do pré-vestibular "PreparaNem". Inscrições pelo zap: (21) 9888-00322.

Sesc Verão volta ao modelo presencial. A estreia é em São João de Meriti, com ações gratuitas dia 30, na Vila Olímpica.

A Aventura, maior produtora de musicais do país, lançahoje o álbum completo da trilha sonora do espetáculo "Zaquim".

Amanhã é dia de comédia no Shopping Jardim Guadalupe, com apresentação do "Stand Up no Guada". Elenco: Berg Bharusck, Alan Ribeiro, Isaú Junior e Ju Querido.