TSE lança nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022; Confira as mudanças - Divulgação TSE

TSE lança nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022; Confira as mudançasDivulgação TSE

Publicado 08/02/2022 11:00

Ontem, chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 1.300 novas urnas eletrônicas, que se somam às 500 já entregues ao estado. A geração anterior ainda será bastante usada nas eleições deste ano: pouco menos de 40% — ou, precisamente, 16.586 unidades — das máquinas vão contar com as novas funcionalidades, que incluem a apresentação de um intérprete de Libras na tela e um novo design, com o teclado localizado abaixo do LED. A Justiça lembra que todos os padrões antigos de auditoria foram preservados.