A vereadora Luciara AmilDivulgação

Publicado 09/02/2022 07:00

A mesa diretora da Câmara de Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense, aceitou uma denúncia contra a presidente do Legislativo, enquanto Luciara Amil estava em uma reunião na capital. Mas, se for para cair, a parlamentar não vai quieta. Já botou a boca no trombone e prepara uma ocorrência contra o autor, por falsa comunicação de crime. E diz ainda que a denúncia inclui documentos sigilosos da Casa, aos quais um cidadão não teria acesso.