O ex-governador Anthony Garotinho pode se firmar como candidato do União - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 07:00

A viagem de Anthony Garotinho a Brasília foi para lá de proveitosa. No retorno, o campista traz na bagagem o compromisso da direção nacional do União Brasil de avaliar sua candidatura ao governo do estado com base nos resultados de pesquisas. A cúpula também traçou o cenário para sua filha, a deputada Clarissa: se o pai estiver na corrida majoritária, ela disputa a reeleição.