Anthony Garotinho se filia ao União BrasilAline Macedo

Publicado 17/05/2022 17:38

O ex-governador Anthony Garotinho (União) foi a Brasília nesta terça-feira (17), onde se reuniu com a cúpula do seu partido em uma tentativa de garantir espaço na corrida pelo Palácio Guanabara. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje, a disputa se mostra polarizada entre Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB), com o governador tendo passado à frente do deputado.

O campista, no entanto, faz segredo sobre o conteúdo da conversa. Ele prometeu revelar a qual cargo vai se candidatar neste ano somente amanhã, em uma live.