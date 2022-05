Ontem, o controle interno da Alerj emitiu uma circular para informar que despesas com divulgação do mandato serão suspensas a partir de 2 de julho. Como a coluna contou, há um impasse sobre o uso da cota parlamentar em ano eleitoral — e a novela terá novos capítulos. Embora não use o dindim para propagar seus feitos, Dr Serginho (PL) quer mudar a resolução que instituiu a verba de gabinete, diferenciando as atividades de comunicação das de divulgação. Ele argumenta que a primeira é muito mais abrangente.