Capitão NelsonDivulgação

Publicado 17/05/2022 07:00

Se as relações entre o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson e o vereador Glauber Poubel já não andavam muito bem, o ano eleitoral azedou tudo de vez. A Procuradoria do Município está estudando uma forma de fazer com que as fiscalizações do parlamentar obedeçam a todas as regras estabelecidas pela Câmara. O pré-candidato a deputado, por outro lado, se vê cerceado.

Já há uma decisão judicial para que o irmão do deputado Filippe Poubel não faça mais inspeções nas unidades da cidade munido de filmadoras e acompanhado por seguranças. A nova frente de batalha agora é nas escolas.

"Não encontra guarida na legislação a conduta de membro do Poder Legislativo, que, valendo-se do mandato parlamentar, ingressa irrestritamente em prédios públicos e em áreas especiais destinadas apenas aos funcionários, assim como tenha acesso a documentos sem que haja qualquer procedimento administrativo prévio e que possibilite, até mesmo, o controle sobre sua atuação", diz trecho da tutela de urgência concedida em fevereiro deste ano pelo desembargador João Batista Damasceno, relator do caso.