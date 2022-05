O vereador Chagas Bola (União) - Divulgação / CMRJ

Publicado 15/05/2022 11:00

Suplente de Rogério Amorim (PTB), Chagas Bola (União) marca posição como o maior defensor das bandeiras do presidente — depois do Zero Dois Carlos Bolsonaro (Republicanos), claro. O afilhado político de Flávio tem distribuído homenagens a ministros do governo federal. O mais novo agraciado com a Medalha Pedro Ernesto é o titular da Justiça, Anderson Torres.