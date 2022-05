O pré-candidato à presidência do PROS, Pablo Marçal - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/05/2022 09:00

O coach e youtuber Pablo Marçal está empolgado com a pré-candidatura à presidência. Tanto que a agenda do filiado ao PROS prevê uma série de viagens pelos estados para conversar pessoalmente com os presidentes locais da legenda — e garantir que eles irão trabalhar por sua eleição. Como não poderia deixar de ser, a epopeia começou pelo berço político de seu principal adversário, o Zero Um da República, Jair Bolsonaro (PL). Na quinta-feira (12), ele compareceu a um evento no Museu do Amanhã, e aproveitou para agrupar as tropas. Já ontem, recebeu os caciques em Brasília. Em terras fluminenses, o ímpeto do aspira pode deixar Cláudio Castro (PL) em situação semelhante a de seus seguidores que tentaram escalar o Pico dos Marins, em São Paulo: na chuva. Afinal, o partido vem atuando fechadinho com o governador desde a deposição de Jimmy Pereira. Mas uma decisão vinda de cima pode atrapalhar a mega-aliança pela reeleição do chefe do Guanabara.





Andando pela Zona Oeste

Thiago Pampolha (União) deixou o secretariado de Cláudio Castro (PL), mas continua mais do que alinhado com o governador. Os dois fazem maratona no fim de semana para lançar obras em conjuntos habitacionais.

Pipoca e inserção no mercado

Cem integrantes do programa Aprendiz Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura, irão a uma sessão gratuita de "Medida provisória" no Estação Net Rio. E ainda terão uma aula de Ana Rattes sobre o mercado audiovisual.

Picadinho

Hoje, das 10h às 19h, o Muhcab recebe, com patrocínio do Sesc RJ, o projeto "Consciências" para somar esforços à luta antirracista. Haverá exibição do curta "CoroAção".

Hoje, o Baile de Charme do Viaduto de Madureira comemora 32 anos de dança, com show de Lukinhas e convidados.

Baseado na obra da juíza Andréa Pachá, "A vida não é justa", dirigido por Tonico Pereira, fica no Sesc Tijuca até 29 de maio.

O executivo da área de vendas João Fernandez lança hoje, a partir das 17h, na Livraria Argumento do Leblon, o livro "Ilumina, a jornada de um executivo rumo ao autoconhecimento".