Prefeitura vai entregar parque da subida do Outeiro a programa de adoção - Divulgação

Publicado 14/05/2022 08:00

O Parque Municipal Lúcio Costa, também conhecido como o parque da subida do Outeiro da Glória, começou a receber um trato ontem, para ser entregue à adoção. O programa de parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada normalmente é feito com empresas, mas desta vez quem vai se responsabilizar pela manutenção do espaço é um morador do entorno, que começou a negociação com a Subprefeitura da Zona Sul no início do ano — e prefere se manter no anonimato. A expectativa é reinaugurar a área no mês que vem. Veja como ele estava antes do início dos trabalhos.