Ferrugem vai cantar em lançamento de obra pública - Reprodução

Publicado 13/05/2022 08:00

A pajelança desta sexta-feira é em Bangu. E em grande estilo. O governador Cláudio Castro (PL) vai à Zona Oeste para um ato que marca o início das obras de reforma dos blocos de apartamento do Conjunto Dom Jaime Câmara. E a disputa para um espacinho no palanque promete esquentar. Não só porque todo mundo quer ser pai do filho bonito — ainda mais em ano eleitoral — mas também porque a festa vai ser embalada por um show de Ferrugem.