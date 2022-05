Programa de prevenção do crime chega a Copacabana e Ipanema - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Programa de prevenção do crime chega a Copacabana e IpanemaMarcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 12/05/2022 15:35

A partir desta quinta-feira (12), o trecho que liga Copacabana a Ipanema será atendido pelo Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP), programa da Prefeitura do Rio com o objetivo de conter os índices de criminalidade. A iniciativa foi implantada primeiramente no Méier, e envolve intervenções urbanas, além de aumento do patrulhamento pela Guarda Municipal.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, em uma comparação com março de 2019 — ou seja, antes da pandemia —, o mesmo mês deste ano apresentou uma redução de cerca de 35% dos crimes de rua no bairro da Zona Norte, na região onde do programa.

Na Zona Sul, a área que inclui trechos das avenidas Rainha Elizabeth, Vieira Souto e Nossa Senhora de Copacabana, além das vias desse entorno, foi escolhida com base nas manchas criminais. Entre as ações, há poda de árvores, manutenção da iluminação e recolocação de placas.

"É mais uma forma do município ajudar efetivamente na segurança pública, especialmente através da prevenção", destaca o secretário Brenno Carnevale.