Plenário da Câmara fica vazio em dia de sessão híbridaReprodução / Rio TV Câmara

Publicado 12/05/2022 11:00

Embora a Câmara do Rio tenha voltado a trabalhar de forma presencial no início do mês, o plenário ontem estava praticamente vazio. É que a resolução determinando o retorno dos nobres à Cinelândia deixou aberta a possibilidade de votações híbridas quando as sessões forem extraordinárias — justamente o caso às quartas-feiras, quando a Casa se dedica a projetos sem polêmica. Teve até aquela estranha imagem de parlamentares votando no meio do trânsito.