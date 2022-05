Ciclovia na Av. João XXIII, em Santa Cruz - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 09:00

O vereador William Siri (PSOL) entrega nesta quinta-feira (12) à secretária de Transportes, Maína Celidonio, o "Dossiê ciclovias da Zona Oeste". O estudo conduzido por sua equipe faz revelações, no mínimo, curiosas sobre a infraestrutura viária na região. Após seis meses em campo, com pesquisas, fiscalizações e debates com ciclistas, detectou-se, por exemplo, que há rotas cicloviárias do mapa da Prefeitura que só existem no papel. Entre os trechos fictícios, estão rotas em Inhoaíba jamais construídas e outras que desapareceram pela falta de manutenção. Ironicamente, um trecho não mapeado pelo Poder Executivo na Praia de Sepetiba é justamente o mais bem avaliado pelos ciclistas. Outra particularidade é o perfil de quem se locomove sobre duas rodas: a maioria é homem, negro ou pardo e de baixa renda — e usa as magrelas para chegar ao transporte público. Não à toa, uma grande demanda é a criação de rotas para os trens e BRT, e próximas à Av. Brasil.





Aposta das urnas

A delegada da Polícia Federal Paula Mary recebeu ontem a Medalha Tiradentes por seu trabalho no combate à pedofilia. Ela é vista como uma das estrelas do União Brasil para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Limpeza em área de proteção

Foram retiradas mais de 20 toneladas de resíduos da Área de Proteção Ambiental de Maricá, numa ação conjunta entre a prefeitura, Inea e Maraey. Vale lembrar que descarte irregular dentro da APA é crime ambiental.

Picadinho

Na sexta, o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, participa da mesa de abertura do Congresso Pensar Brasil, no Museu do Amanhã.

A Secretaria estadual de Cultura tem um espaço próprio na Rio Artes Manuais para promover o artesanato fluminense.

Hoje, às 10h, tem audiência na Comissão de Trabalho da Alerj. Monica Francisco pressiona pela atualização do piso regional.

Três anos depois de sua morte, o apresentador e deputado Wagner Montes pode ganhar Medalha Tiradentes da Alerj. A iniciativa de Coronel Jairo (SDD) será votada hoje.