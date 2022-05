Advogados vão se manifestar em frente ao Fórum Central para protestar contra inoperância do sistema - Arquivo O Dia

Advogados vão se manifestar em frente ao Fórum Central para protestar contra inoperância do sistemaArquivo O Dia

Publicado 11/05/2022 15:22 | Atualizado 11/05/2022 15:34

Os advogados prometem fazer barulho na porta do Tribunal de Justiça do Rio nesta quinta-feira (12), às 11h. A OAB-RJ convocou um ato público para protestar contra a inoperância do site do TJ: no mês de abril, por exemplo, o sistema só funcionou em oito (!) dias úteis. A ideia da manifestação é chamar atenção para o prejuízo causado tanto aos advogados quanto aos fluminenses em geral, que foram impossibilitados de acessar a justiça.

A OABRJ alega ter feito “diversas tentativas de diálogo e pedidos por melhorias no sistema”, sem resultados. Portanto, chama os advogados de todo o estado a comparecerem ao ato de desagravo à advocacia a ser realizado à porta do Fórum Central.