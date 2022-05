O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio. - Divulgação

Publicado 10/05/2022 18:23

Em uma reunião na noite de segunda-feira (9), a Executiva estatual do Cidadania bateu o martelo em torno do apoio à pré-candidatura de Rodrigo Neves (PDT). A decisão ainda será submetida ao diretório e ao comando da federação com o PSDB — e é caldo para bafafá, já que Felipe Santa Cruz (PSD) quer o neotucano Cesar Maia como seu vice

Como a federação tem regras mais soltas do que uma fusão, é possível que as legendas sigam caminhos diferentes na corrida pelo Palácio Guanabara. No entanto, terão que decidir o que vai acontecer com o precioso tempo de TV.

A ampla maioria favorável a caminhar com o ex-prefeito de Niterói, no entanto, não se reproduziu nas discussões sobre o Senado: o partido presidido nacionalmente por Roberto Freire, e estadualmente por Comte Bittencourt se dividiu entre Alessandro Molon (PSB) e André Ceciliano (PT).