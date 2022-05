Yuri em ação pelo Vasco na vitória sobre o CSA, por 1 a 0 - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 10/05/2022 17:55

Depois de muita reclamação, o Vasco da Gama vai mesmo entrar em campo no São Januário contra o Bahia no horário previamente marcado: no domingo (14), às 16h. Recém eleito vice presidente da Ferj, o vereador Felipe Michel (PP) entrou no circuito, junto ao presidente Rubens Lopes, para evitar que a partida só acontecesse na noite do dia seguinte.

A Polícia Militar havia alegado preocupação com dois jogos simultâneos, já que o Botafogo enfrenta o Fortaleza no estádio Nilton Santos na mesma tarde.

A pedido dos torcedores e dos dirigentes do Vasco, o parlamentar/cartola fez um pedido ao coronel Henrique, secretário da PM, para que a decisão fosse revista e foi atendido. Ele agradeceu ao governador Cláudio Castro, que também participou da negociação.