Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio - Rafael Wallace / Alerj

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do RioRafael Wallace / Alerj

Publicado 10/05/2022 10:00

Daqui a pouco, nesta terça-feira (10) a comissão de Educação da Alerj vai receber uma penca de instituições — incluindo Defensoria, Ministério Público e secretarias estaduais — para tentar chegar a um acordo sobre o número de profissionais que podem ser incorporados aos quadros em tempos de recuperação fiscal. Segundo Flávio Serafini (PSOL), há cerca de 16 mil turmas com alguma carência de professores. Entre as ideias, estão a convocação de docentes concursados e a ampliação permanente de carga horária de 16h para 30h, de acordo com a Lei 9.164.