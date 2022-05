Clima esquentou na primeira audiência na Alerj sobre a LDO - Julia Passos / Alerj

Clima esquentou na primeira audiência na Alerj sobre a LDOJulia Passos / Alerj

Publicado 11/05/2022 09:00

Ainda bem que o Alerjão foi todo reformado, porque as faíscas da primeira audiência pública para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias poderiam ter dado em incêndio. Presidente da Comissão de Tributação, Luiz Paulo (PSD) desfiou um rosário de questionamentos ao secretário de Planejamento Nelson Rocha, ex-chefe da Fazenda. Enquanto o estado continua em recuperação — ou seja, sem pagar o serviço da dívida — a previsão de renúncias fiscais é de R$ 19,4 bilhões. No PLDO do ano passado, lembra o ex-vice-governador, o valor era de R$ 8,6 bilhões. E ele se sentiu pessoalmente atingido ao ver que o documento não citou os ganhos de R$ 2,7 bilhões resultantes da CPI dos Royalties, que presidiu. Segundo a Seplag, o aumento de renúncias está relacionado ao crescimento das atividades comercial e industrial, conjugado à inflação — ressaltando que todas foram aprovadas no Confaz. E garante que os ganhos da CPI estarão refletidos na LOA.

Para a lei virar realidade

Hoje, a deputada Dani Monteiro (PSOL) tem uma reunião com pró-reitores da Uerj. Ela articula a implementação da lei de sua autoria que prevê o direcionamento de vagas ociosas nas universidades públicas a refugiados.

Picadinho

A subseção Méier da OAB Mulher, vai sediar, no dia 19, uma comemoração ao Dia das Mães, promovida pela presidente, Sônia Klausing, e pela Socila.

Hoje, o senador Romário e o deputado estadual Renato Zaca realizam uma audiência pública para debater os direitos do doente renal crônico.

Marcelo Reis, conduzirá virtualmente a palestra gratuita no Rotary Club sobre o "Novo perfil do consumidor e como alcançá-lo com sucesso", na próxima quarta (11).

No dia 21 de maio, a partir das 10h, o Club Municipal da Tijuca receberá a "Acalme Expo 60+", um evento voltado para quem tem 60 anos ou mais.