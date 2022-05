O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 11/05/2022 07:00

Quem está com um sorriso de orelha a orelha é Rodrigo Neves (PDT). Está marcada para o dia 18 a formalização do apoio do Patriota à sua pré-candidatura. E ontem ele recebeu a notícia de que o indicativo da Executiva do Cidadania — de seu companheiro de chapa à Prefeitura de Niterói em 2016, Comte Bittencourt — foi pela parceria . Resta saber o que dirão os tucano s federados.