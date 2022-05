Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palácio Pedro Ernesto - Praça Floriano, s/n - Centro, Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Na semana que vem, começa a sequência de audiências na Câmara do Rio sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Ao todo, serão seis reuniões no plenário da Câmara com praticamente todas as pastas do governo. O clima promete esquentar nas discussões com a Educação e Fazenda, já que os servidores estão com pressão total sobre a prefeitura por reajuste salarial em tempos de inflação. E, por outro lado, o PLDO prevê despesas de R$ 39 bilhões — quase igual ao orçamento deste ano.