O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e o deputado Dr Luizinho - Reprodução / redes sociais

O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e o deputado Dr LuizinhoReprodução / redes sociais

Publicado 12/05/2022 07:00

Abriga entre a Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, e a concessionária CRT (responsável pela operação da Rio-Teresópolis) subiu de degrau. Presidente estadual do PP, o deputado federal Dr. Luizinho esteve com o presidente nacional licenciado Ciro Nogueira para pedir ajuda no imbróglio — e o ministro da Casa Civil prometeu levar o pleito à Infraestrutura. O alcaide Renato Cozzolino já reabriu duas vezes uma rota alternativa para que motoristas locais não precisem passar pela praça de pedágio.

Assista ao vídeo compartilhado pelo deputado, ao lado do ministro: