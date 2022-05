A subprefeita Talita Galhardo em ação de demolição de construção irregular - Reprodução / redes sociais

Publicado 12/05/2022 08:00

Figura presente em muitas das demolições de construções irregulares promovidas pela prefeitura — afinal, boa parte acontece em Jacarepaguá — a subprefeita, Talita Galhardo, chegou até a ser ameaçada. Mas os olhares feios não vêm só de quem ficou no prejuízo: tem gente com atuação política na área incomodada com a visibilidade que ela vem ganhando. Afinal, 2024 é logo ali.