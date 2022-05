Vereador Pedro Duarte - Reprodução/Instagram

12/05/2022

O vereador Pedro Duarte (Novo) foi às redes criticar a medida do Procon Carioca, que multou aplicativos de entrega por exigirem um valor mínimo nos pedidos. Em um vídeo, ele mostra que o Valeu — aplicativo criado pela prefeitura para competir no segmento — faz exatamente a mesma coisa. Ao tentar pedir somente um pão francês, o programa exige o gasto de pelo menos R$ 20 em produtos no estabelecimento para poder registrar a encomenda.

Veja abaixo a publicação:

Embora tenha posicionamentos bastante próximos aos da prefeitura em uma série de questões, o tema dos aplicativos é visto de forma antagônica pelo parlamentar. Ele inclusive já teve vários embates públicos com o ex-secretário de Fazenda, Pedro Paulo (PSD), por causa das críticas do deputado federal a apps de transporte individual, como Uber e 99.

Além disso, Duarte desceu o sarrafo no programa de entregas criado pela prefeitura, argumentando, à época do lançamento, que o Poder Executivo deveria se preocupar em entregar serviços essenciais, como o BRT e a saúde.