Servidores fazem assembleia no saguão da Prefeitura do RioFoto de leitor

Publicado 12/05/2022 16:57 | Atualizado 12/05/2022 18:01

O grau de insatisfação de servidores com o governo Paes está aumentando. Nesta quinta-feira (12), um grupo de cerca de 200 trabalhadores da Fazenda e da Controladoria usou o saguão do anexo do Centro Administrativo São Sebastião como local de assembleia — e, depois das deliberações, subiram cinco lances de escada para reivindicar uma reunião com a nova secretária de Fazenda, Andrea Senko.

Apenas um grupo de representantes foi recebido pela assessoria, mas saíram de lá com uma data para apresentarem sua pauta à dona das chaves dos cofres: dia 24 de maio. As tentativas de conseguir uma reunião começaram ainda em janeiro. Entre as cobranças estão a recomposição salarial, além do descongelamento de triênios e atualização dos pontos para o recebimento de gratificações e bônus.

Em nota, a SMFP "reforça que o direito à manifestação é legítimo e que tem trabalhado na valorização do servidor municipal. Com o equilíbrio das contas públicas, o município conseguiu pagar o mês de dezembro de 2021 e o 13º salário de 2020, que foram deixados em aberto pela última gestão, antecipar o salário para o 2º dia útil do mês, antecipar metade do 13º salário de 2021, retomar o Acordo de Resultados, retomar o programa Líderes Cariocas, retomar a gratificação natalina e implementar o Plano de Cargos e Salários dos Administrativos".