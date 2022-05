Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução / Internet

Prefeitura do Rio de JaneiroReprodução / Internet

Publicado 13/05/2022 09:00

Uma bomba-relógio armada pelo próprio Eduardo Paes (PSD) em 2016 está prestes a estourar. Para estimular os servidores a continuar no batente, a Lei 6.064 previu a incorporação de 140 pontos à aposentadoria (ou seja, até R$ 3,7 mil a mais) para quem aguardasse cinco anos para pendurar as chuteiras. Após cinco meses de espera , na quarta-feira (11), entidades fazendárias e da Controladoria tiveram acesso a um parecer da Procuradoria do Município confirmando a validade do benefício. Quem pediu as contas de janeiro até agora, no entanto, ficou sem o bônus. Em uma conta apresentada pela própria prefeitura, há 177 servidores dessas áreas em condições de trocar o terno pelo pijama — alguns perto de fazer 75 anos, quando chega a compulsória. A Secretaria de Fazenda e Planejamento diz que está estudando a possibilidade de elaboração de concursos públicos para recomposição dos quadros. A expectativa é que sejam realizados até o fim deste ano.