Publicado 13/05/2022 07:00

O estado do Rio terá um programa de prevenção ao vitiligo, como prevê a Lei 9.680/22, sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (13). A condição causa despigmentação da pele, e se tornou conhecida por muita gente pelo edição 22 do programa "Big Brother Brasil", com a participante Natália Deodato.

O programa sancionado hoje tem como objetivo conscientizar os fluminenses sobre a questão. A iniciativa realizará avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o estado poderá estabelecer cooperação técnica com os municípios na realização dos exames. A proposta foi apresentada por Átila Nunes (PSD).