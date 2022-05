Gustavo Nobre, produtor cultural que permaneceu um ano na prisão injustamente após reconhecimento fotográfico errôneo na delegacia - Divulgação

Gustavo Nobre, produtor cultural que permaneceu um ano na prisão injustamente após reconhecimento fotográfico errôneo na delegaciaDivulgação

Publicado 12/05/2022 16:28

Nesta sexta-feira (13), a Comissão de Direitos Humanos da Alerj entrega a Medalha Tiradentes a Gustavo Nobre, o produtor cultural que permaneceu um ano na prisão injustamente após reconhecimento fotográfico errôneo na delegacia. Outras dez vítimas de erros semelhantes da Justiça serão homenageadas com moções.

Gustavo Nobre foi preso em setembro de 2020, acusado de participar de um roubo a um veículo em agosto de 2014, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Segundo a defesa, a vítima o reconheceu por meio de uma foto em rede social dois meses após o crime. No dia do ocorrido, no entanto, ele se recuperava de uma cirurgia invasiva.

Após sua soltura — que foi defendida inclusive em uma campanha protagonizada por artistas negros —, o produtor chegou a colaborar com o colegiado da Alerj, em audiência sobre falhas no protocolo de identificação de acusados.