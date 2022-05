urna - urna

Publicado 13/05/2022 10:00

Está chegando a hora de as vaquinhas eleitorais começarem. Ainda que os aspiras ainda não estejam oficialmente chancelados pelos partidos — já que as convenções começam apenas em julho, com registro das candidaturas só no mês seguinte —, eles já podem passar o chapéu (virtual) entre apoiadores a partir de domingo (15). A liberação dos recursos, no entanto, fica condicionada a todos os requisitos do TSE serem cumpridos. Paulo Ganime (Novo) é um que já está com tudo pronto para começar a arrecadação.