Senador Carlos Portinho (PL) - Agência Senado

Publicado 14/05/2022 07:00

O senador Carlos Portinho promete fazer expediente durante este fim de semana. Relator do projeto para instituir o Fundo Geral do Turismo (Fugentur), que tem a premissa de desburocratizar o acesso a crédito por empresas do setor, ele quer ter tudo pronto para o PL 2380/21 entrar em pauta antes do recesso — e, se possível, em até dez dias. O autor é outro fluminense, Otávio Leite.